Компания Huawei готовит анонс SoC Kirin 980

На создание однокристального SoC Kirin 980 китайский разработчик успел потратить $300 млн. Сам проект длился три года. Платформу выпустят в смартфонах Mate 20.

Известно, что Kirin 980 является семинанометровой системой SoC, которая состоит из четырехядерных компонентов: GPU Mali-G76 MP10, Cortex-A76 и A55, а также двухъядерного NPU-блока.





Gizchina сообщает, ранее Kirin 980 показали в Берлине, 5 сентября платформа представлена в Пекине. Huawei также подтвердила, первые устройства с Kirin 980 выйдут на домашний сегмент. Платформа позволяет существенно увеличить производительность смартфонов.