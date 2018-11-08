Финансовый год для Qualcomm стал провальным

Отчет компании оказался убыточным, Qualcomm обнародовала финансовые документы за 2018 финансовый год. Данный период для компании завершился в сентябре, и итоги не обрадовали производителя.





Так, квартальный оборот компании составил $5,8 млрд., в прошлом году этот показатель был выше на 2% и наоборот квартальный оборот за 2017 г. показал прирост на 4%.

Убыток производителя только за один квартал составил рекордные $0,7 млрд. За 2017 г. в четвертом квартале компания заявила о прибыли в $0,3 млрд., а в третьем — $0,9 млрд.

Только за один квартал Qualcomm потеряла $0,5 млрд. Напомним, за один квартал в 2017 финансовом году производитель получил доход $1,2 млрд. В этом году компания заработала $22,7 млрд. и вся операционная прибыль компании составляет $0,7 млрд.

Это меньше почти на 72%, чем цифры за 2017 г. В итоге реальный убыток производителя составил $4,9 млрд. При этом разработчик в этом году представил процессоры для аппаратов премиум класса. На биржах акции разработчика продаются за $3,69 за штуку.





Глава компании Стив Молленкопф отметил, что Qualcomm отлично осуществляет стратегические цели компании – это выпуск чипов для 5G в глобальном масштабе и возвращение капитала акционерам компании.