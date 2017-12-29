Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: IT-технологии
  • 0

    HTC и Motorola не замедляют работу своих смартфонов

    Два крупнейших производителя мобильных устройств — Motorola и HTC — заявили, что они не вмешиваются в работу телефонов с устаревшими аккумуляторами.

    Неделю назад Apple официально признала, что регулирует скорость процессора и замедляет iPhone со старыми батареями, подтвердив, что это не ошибка, а функция. До этого компания хранила молчание, отчего у пользователей появлялось стойкое желание сменить медленный и устаревший iPhone на новый. На самом деле, простая замена батареи возвращала смартфону его первоначальную скорость.

    У пользователей других брендов возникли подозрения, что это является распространённой практикой среди производителей телефонов. Представители Samsung, LG и Google заявили, что изучают ситуацию и скоро выступят с официальным обращением, в котором разъяснят политику своих компаний относительно данного вопроса.
    Редактировать
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Читайте похожие публикации

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты