HTC и Motorola не замедляют работу своих смартфонов

Два крупнейших производителя мобильных устройств — Motorola и HTC — заявили, что они не вмешиваются в работу телефонов с устаревшими аккумуляторами.





Неделю назад Apple официально признала, что регулирует скорость процессора и замедляет iPhone со старыми батареями, подтвердив, что это не ошибка, а функция. До этого компания хранила молчание, отчего у пользователей появлялось стойкое желание сменить медленный и устаревший iPhone на новый. На самом деле, простая замена батареи возвращала смартфону его первоначальную скорость.





У пользователей других брендов возникли подозрения, что это является распространённой практикой среди производителей телефонов. Представители Samsung, LG и Google заявили, что изучают ситуацию и скоро выступят с официальным обращением, в котором разъяснят политику своих компаний относительно данного вопроса.