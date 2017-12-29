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Клуб: IT-технологии
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    Samsung и LG также не ограничивают производительность смартфонов

    Ещё два гиганта, Samsung и LG, только что подтвердили, что они не влияют на производительность процессоров на устройствах со старыми батареями.

    Обе компании отрицают, что когда-либо уменьшали скорость процессора на своих телефонах при помощи обновлений программного обеспечения. Более того, они утверждают, что стараются разными методами увеличить время автономной работы мобильных устройств.

    Между тем, Apple извинилась за то, что замедляет процессор iPhone без ведома пользователей, и теперь предлагает новую программу обмена аккумуляторов, цена которой сократилась до 29 долларов (сбросив сразу $50). IPhone 6 и более поздние версии имеют право на участие в мероприятии, но компания заменит только те батареи, которые в этом нуждаются.

    В настоящее время никто точно не знает, когда это произойдет. Apple официально заявляет, что батарея iPhone теряет значительную ёмкость после 500 циклов зарядки, но эту информацию трудно проверить. Компания обязалась выпустить обновление в начале 2018 года, которое откроет доступ к информации о состоянии аккумулятора.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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