Смартфоны получают процессор Snapdragon 845

Процесс ускорился, все больше производителей включают в комплектацию своих смартфонов новейший процессор. В сети замечен Nokia 9, который оснащен Snapdragon 845. Модель отличилась и тройной основной оптикой, пишет ресурс Cqccms.





HMD Global регулярно представляет прекрасные новинки под маркой Nokia. Ожидаемый прототип может стать лучшим флагманом компании.

Snapdragon 845 получает и Nubia Red Magic 2 – это новый игровой смартфон. Прототип — преемник Nubia Red Magic, он использует Snapdragon 835.

Аналитик Roland Quandt заявил, тогда более «слабый» чип не позволил смартфону состязаться с Xiaomi Black Shark. Теперь с мощным чипсетом популярность игрового аппарата вырастит. Новинка имеет дополнительные игровые клавиши.