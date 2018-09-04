В Китае сертифицирован новый Nokia

Эксперты теперь гадают, какой телефон одобрен китайским ведомством? Возможно, самый ожидаемый Nokia 9.

Компания готовила две новинки, первая – это Nokia 8 Sirocco. Однако её техническая сторона намного уступает топ-модели Nokia 9. По документам смартфон проходит под обозначением TA-1131.

На сайте сертификации не приводятся подробные сведения. Есть лишь информация, что аппарат использует мощность 18 Вт и Quick Charge 3. Опция быстрой зарядки доступна почти во всех свежих моделях бренда.





В 2018 году многие топовые телефоны получают Snapdragon 845. Новый Nokia будет оснащен новейшим Snapdragon 855. Пока этот процессор включен только в комплектацию флагманов крупнейших производителей.



