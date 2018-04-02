Asus задерживает выход обновления Android 8.0 Oreo для ZenFone 3 Laser и ZenFone 3 Zoom

Некоторое время назад Asus пообещала, что к концу марта ZenFone 3 Laser, 3 Zoom и 3 Deluxe будут обновлены до Android 8.0 Oreo. Выполняя своё обещание, компания предоставила в обозначенный срок новую прошивку только последнему телефону, а остальные пока остаются на Android Nougat.





Asus официально подтвердила, что выход обновления для указанных смартфонов был отложен из-за возникших ошибок, на устранение которых понадобилось больше времени. Если вы являетесь владельцем одного из двух перечисленных устройств, вам придется ждать до конца июня. Правда, есть небольшая надежда, что тайваньские программисты решат проблемы новой операционной системы раньше озвученной даты.





Android 8.0 Oreo, вероятно, станет последним крупным обновлением для этих смартфонов. Если же вы хотите пользоваться телефоном с ОС Android P, то можете приобрести одно из устройств ZenFone 5 или подождать выхода серии ZenFone 6 в следующем году.