В сети появилось фото смартфона Nokia X7

Новинка может стать конкурентом другого китайского аппарата Xiaomi Mi 8 SE, утверждает TeknoBurada. Устройство подготовлено для сегмента смартфонов среднего уровня.

Производитель ранее добился значительного коммерческого успеха, продавая Nokia X5 и X6. При рассмотрении снимка можно заметить, что модель X7 очень напоминает Nokia 5.1 Plus.





Нижняя часть аппарата выглядит толще — это означает то, что в комплектации продукта будут дактилоскопический сканер и двойная оптика. Nokia X7 получит Snapdragon 710, RAM до 6 ГБ.