В сети появилось фото смартфона Nokia X7

27.08.2018 08:31 Наталья Орлова Клуб: Nokia

Новинка может стать конкурентом другого китайского аппарата Xiaomi Mi 8 SE, утверждает TeknoBurada. Устройство подготовлено для сегмента смартфонов среднего уровня.

Производитель ранее добился значительного коммерческого успеха, продавая Nokia X5 и X6. При рассмотрении снимка можно заметить, что модель X7 очень напоминает Nokia 5.1 Plus. 


Нижняя часть аппарата выглядит толще — это означает то, что  в комплектации продукта будут дактилоскопический сканер и двойная оптика. Nokia X7 получит Snapdragon 710, RAM до 6 ГБ.

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