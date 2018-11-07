Смартфон Honor 10 получил обновление

Обновление платформы позволяет активировать важную особенность в смартфоне. В Honor 10 теперь имеет экран с полноэкранным движением – каждый участок на дисплее реагирует на скольжение пальцев по панели. Пока новые возможности доступны для моделей GT, выпущенные только в Китае.





Напомним, Honor 10 презентован в апреле, смартфон является производительным аппаратом. Он выполнен в безрамочном дизайне. Корпус получил приятные градиентные цвета, все расцветки очень эффектно отражаются на свету.

Тенденцию широкого использования экрана ввела Apple в своем устройстве — iPhone X. До выхода Android Pie эта функция был доступна только для iOS. Теперь она предлагается в системной инфраструктуре Android-аппаратов Honor 10.

После получения обновления владельцы аппаратов смогут управлять смартфоном с помощью различных жестов на экране, например, с нижней части панели можно перейти путем прокрутки верх — в главное меню, а движением пальца вправо или влево можно перейти на предыдущую страницу.





Кстати, Huawei и ранее использовал полноэкранное движение в другой модели Nova 3, она также выпускается для домашнего сегмента. Пока не уточняется, когда компания добавит полноэкранные движения в телефоны, которые поставляет в другие регионы.