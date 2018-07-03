Когда выйдет финальная ОС Android P?

Операционнка Android P уже готова, пишет ресурс Android Developers. Естественно, первыми прошивку могут загрузить владельцы смартфонов Pixel.

Google подтвердил, по программе Android P Developer Preview поддержку получают аппараты Pixel, XL, 2 и 2 XL. Хотя уже сейчас готов пробный вариант.





Разработчик заявляет, Android P Beta 3 – это версия является Release Candidate. Именно она максимально приближена к финальному обновлению. На стадии тестирования проверены все критические аспекты и устранены баги. Раздача бета-версии продолжается по воздуху.