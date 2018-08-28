Разработчики Xiaomi выпустили обновление - MIUI 10

28.08.2018 06:27 Наталья Орлова Клуб: Xiaomi

Пока доступна бета-версия домашнего интерфейса. MIUI 10 устраняет ряд ошибок, которые были обнаружены пользователями.

Xiaomi использует MIUI 10 в 20 своих устройствах. Все они получают прошивку под номером 8.8.23 MIUI 10. 


В Xiaomi MIUI 10 будут устранены следующее неисправности: 

— баг в переключении экранного рекордера; 

— ошибка при переводе текстов;

— баг с воспроизведением видео в полноэкранном режиме; 

— неправильное отображение часов в различных регионах;

— ошибка в работе сразу двух приложений и др. 

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