Разработчики Xiaomi выпустили обновление - MIUI 10

Пока доступна бета-версия домашнего интерфейса. MIUI 10 устраняет ряд ошибок, которые были обнаружены пользователями.
Xiaomi использует MIUI 10 в 20 своих устройствах. Все они получают прошивку под номером 8.8.23 MIUI 10.
В Xiaomi MIUI 10 будут устранены следующее неисправности:
— баг в переключении экранного рекордера;
— ошибка при переводе текстов;
— баг с воспроизведением видео в полноэкранном режиме;
— неправильное отображение часов в различных регионах;
— ошибка в работе сразу двух приложений и др.