Разработчики Xiaomi выпустили обновление - MIUI 10

Пока доступна бета-версия домашнего интерфейса. MIUI 10 устраняет ряд ошибок, которые были обнаружены пользователями.

Xiaomi использует MIUI 10 в 20 своих устройствах. Все они получают прошивку под номером 8.8.23 MIUI 10.





В Xiaomi MIUI 10 будут устранены следующее неисправности:

— баг в переключении экранного рекордера;

— ошибка при переводе текстов;

— баг с воспроизведением видео в полноэкранном режиме;

— неправильное отображение часов в различных регионах;

— ошибка в работе сразу двух приложений и др.