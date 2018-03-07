Первую партию Nokia 7 Plus раскупили за 5 минут

Нравится ли Nokia 7 Plus почитателям этого бренда? Очень даже нравится — это продемонстрировал необычайно успешный старт продаж телефона в Китае! Если кто ещё не знает: первая партия была распродана в течение 5 минут. Стоило только виртуальному магазину открыть свои двери сегодня утром в 10.07, как в 10.12 на официальном сайте не осталось ни одной Nokia 7 Plus.





Смартфон был выставлен по цене 2300 юаней за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ для хранения данных, другой вариант с 6 ГБ оперативной памяти стоит 2500 юаней (239 и 318 евро соответственно). Магазин анонсировал распродажу ещё одной партии через неделю (15 марта) в то же самое время (10.07 утра). Скорее всего, она исчезнет так же быстро, как и сегодняшняя. Забавно, но ни HMD, ни торговая площадка не сообщают общее количество реализованных устройств.





Что касается поклонников финского бренда в остальном мире, то им придется подождать до апреля. Цена Nokia 7 Plus для ЕС была объявлена ранее — 400 евро, но, к сожалению, европейцы не увидят версию телефона с объёмом 6 ГБ ОЗУ.