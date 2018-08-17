Какие смартфоны Sony получают обновление Android Pie

Производитель анонсировал список аппаратов, которые смогут получить обновление. Sony расширила свой список аппаратов и указала временные рамки загрузки программы.

Разработчик начинает обновление с топовых моделей: Xperia XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium, а также XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compact. Эти аппараты получают свежую ОС с ноября. С 2019 г. будут обновлены модели: Xperia XA2, XA2 Ultra и XA2 Plus.





Обновление до настоящего момента получили аппараты Pixel и Nokia. Android 9 Pie еще могут загрузить в свои аппараты HTC, Motorola и One Plus. Производитель Sony не планирует обновлять до Android 9 продукты, выпущенные в 2016 г.