Смартфоны Xiaomi получат Android P

Известно, что финальная версия Android P выходит 20 августа, как пишет Gizchina. Мобильная платформа будет представлена в продуктах Xiaomi.

Разработчики MIUI эту новость также подтвердили, первым устройством с Android P станет модель Xiaomi Mix 2s. Все уже подготовлено для обновления.





Пока сроки загрузки Android P не уточняются. Эван Блэсс – известный прогнозист в этой области, не раскрывая источники, говорит, что обновление выйдет даже раньше 20-го.

Напомним, Google ранее выпустила бета-версию прошивки, полноценная поддержка Android P не будет представлена в аппаратах с двумя вырезами в экране.