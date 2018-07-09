В Индии открывается крупнейшая фабрика Samsung

Южнокорейцы запускают впервые за пределами страны самое крупное предприятие по сбору смартфонов, сообщил SamMobile.

Открытие именно в Индии данной фабрики не является случайным, этот рынок не только самый крупный, а также быстрорастущий и многообещающий в коммерческом плане. За 2017 г. производитель только на телефонах заработал в Индии $5 млрд. Доходы компании выросли на 27% благодаря успеху на индийском сегменте.

Фабрика будет работать в провинции Нойде. Штат Уттар-Прадеш посетят главы стран, чтобы открыть мобильную фабрику. Напомним, в Нойда уже работает подразделение компании по сборку телевизоров и холодильников. Площадь фабрики составляет 140 тыс. кв.





Для развития бизнеса в Индии Samsung обязуется влить в экономику страны $620 млн. Разработчик планирует довести объём выпуска смартфонов до 120 млн. ед.