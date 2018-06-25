Xiaomi продала более 1 млн смартфонов серии Mi 8

Донован Сунг использовал личный аккаунт в Твиттер, чтобы поделиться успехами производителя Xiaomi.

По данным продаж, компания поставила на рынок 1 млн. аппаратов Mi 8. Более подробную структуру реализации продукции Xiaomi пресс-секретарь компании не обнародовал. Производители охотно сообщают о динамике своих продаж. Поэтому иногда компании стараются приукрасить ситуацию, но Xiaomi не нуждается в таких приёмах. Словам Сунга можно верить.





Xiaomi реализовала почти за 3 недели 1 млн. смартфонов Mi 8, а представлены были модели 25 дней назад. Больше всего пользователи покупали аппараты Mi 8 и Mi 8 SE. Скромный показатель продаж у аппарата Mi 8 Explorer Edition.