Европейская ассоциация наградила бренды Huwaei и Honor

17.08.2018 10:33 Наталья Орлова Клуб: Huawei

Не все страны ограничивают деятельность китайских производителей коммуникационных аппаратов. Европейская ассоциация изображений и звука даже наградила известные марки Huwaei и Honor.


Европейцы назвали Huawei P20 Pro лучшим устройством. Эксперты EISA выбрали именно марки Huwaei и Honor из списка мировых производителей телефонов. В экспертную группу вошли 55 редакторов самых известных профильных изданий Европы. 

Также EISA отметила модели Oppo и Vivo – эти новейшие модели из Китая, по мнению экспертов, получили самый лучший дизайн. Интересно, что премию не получил самый продаваемый коммуникатор iPhone X. Ещё одну европейскую награду Consumer Smartphone получил смартфон Nokia 7 Plus, оснащенный Snapdragon 660.

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