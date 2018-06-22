Смартфон Huawei P20 Pro поставил мировой рекорд

В Испании Huawei развернула на открытом воздухе грандиозную рекламу под названием «Future Comes», посвященную смартфону P20 Pro. Компания на главной площади Мадрида повесила баннер размером 5667 кв.м.

Кстати, компания побила свой же рекорд, когда Huawei использовала для рекламы баннер размером 5265 кв.м. Рекламные плакаты Huawei попали в Книгу рекордов Гиннеса.





Фотографии Huawei P20 Pro для рекламы сделал Eugenio Recuenco – знаменитый европейский фотохудожник. Разработчик быстро развивает в Испании свою деятельность. Доля китайского производителя на мобильном сегменте Испании составляет 30%.

Сегодня китайцам удалось реализовать 6 млн. смартфонов Huawei P20 по всему миру. Аппараты этой серии признаны самыми продаваемыми во многих странах. Смартфон Huawei стал победителем European Hardware Awards.