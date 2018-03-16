Предварительные заказы Huawei P20 Lite стартовали в Польше и Италии

Huawei ранее анонсировала выход 27 марта новых телефонов серии P20. Сегодня пришла неожиданная новость о том, что в некоторых странах Европы уже стартовали предварительные заказы P20 Lite.





В Польше стоимость смартфона составляет 1599 злотых (примерно 468 долларов США), но поставки ожидаются не ранее 26 марта. Клиенты, которые заказали P20 Lite, получат в подарок бесплатные «умные» весы Huawei Smart Scale. Магазины Mediaworld и Euronics в Италии также начали предварительную продажу телефона. Согласно данным ресурса HDBlog.it, желающие приобрести устройство должны выложить 369 евро (455 долларов).





Мы помним, что Huawei в прошлом году выпустила линейку смартфонов Mate 10. Однако Mate 10 Lite также был официально объявлен ещё до выхода флагманских моделей. Похоже, компания применила ту же стратегию для P20 Lite.





Телефон оснащён 5,84-дюймовым дисплеем FHD+, набором микросхем Kirin 659, 4 ГБ оперативной памяти, внутренним хранилищем объёмом 64 ГБ, ОС Android 8.0 Oreo и батареей на 3000 мАч.