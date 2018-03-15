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Клуб: Meizu
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    Meizu получила патент на подэкранный сканер отпечатков пальцев

    Samsung ранее заявила, что подэкранный сканер отпечатков пальцев не будет включён в Galaxy S9, почитателям Apple также не повезло. Только китайские компании не боятся продвигать данную технологию, беря пример с VIVO и его X20 Plus UD.

    Meizu — следующий крупный производитель, взявшийся за решение этой проблемы. Сегодня стало известно, что компания подала заявку в SIPO (Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая) на регистрацию встроенного в экран датчика отпечатков пальцев. Патент был выдан еще в апреле 2017 года, но опубликован только сейчас.

    Из документов следует, что сканер планируется использовать не только для разблокировки телефона, но и для проведения безналичных платежей. Он будет помещён на то же место, где в данный момент находится кнопка Super mBack в Meizu M6. Дактилоскопический датчик, предположительно, найдёт себе применение в устройствах, которые выйдут не ранее третьего квартала 2018 года.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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