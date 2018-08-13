В 2019 году ожидается 100 млн смартфонов с подэкранными датчиками

Большинство бюджетных аппаратов получат сканер отпечатков под экраном, сообщает DigiTimes. Такие датчики появятся и в недорогих смартфонах.

Аналитики из Sigmaintell утверждают, подэкранные датчики в 2018 г. появятся в 42 млн. устройствах. Особой популярностью отличились в этом сезоне оптические подэкранные дактилоскопические сканеры. Хотя будущее ультразвуковых датчиков также обещает быть успешным.





Поставки таких смартфонов должны составить 100 млн. По прогнозам, что они будут оснащены с OLED панелями. Массовые поставки аппаратов с подэкранными датчиками сделают эту технологию стандартной. Основными производителями подобных аппаратов станут в основном китайцы — Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo.