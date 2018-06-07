Все функции Sony Xperia XZ3 рассекречены

07.06.2018 16:59 Наталья Орлова Клуб: Sony

Японский разработчик каждые 6 месяцев обновляет модельный ряд. Sony готовит флагманский прототип – представитель из линейки Xperia получил код XZ3.

Ресурс Teknoburada опубликовал свежее изображение Sony Xperia XZ3. Также в сеть просочились технические детали аппарата. Функции флагмана называют превосходными.


Sony Xperia XZ3 весит 183 граммов. Аппарат оборудован дисплеем PLUS Full HD, камерами 19 и 12 Мп, Snapdragon 845, ОЗУ 6 ГБ, 128 ГБ – размер флеш-памяти. Сила аккумулятора 3240 мАч. Поддержка — Android 8.1. Есть IP68-сертификат. 

Sony покажет Xperia XZ3 на IFA 2018.

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