Все функции Sony Xperia XZ3 рассекречены

Японский разработчик каждые 6 месяцев обновляет модельный ряд. Sony готовит флагманский прототип – представитель из линейки Xperia получил код XZ3.
Ресурс Teknoburada опубликовал свежее изображение Sony Xperia XZ3. Также в сеть просочились технические детали аппарата. Функции флагмана называют превосходными.
Sony Xperia XZ3 весит 183 граммов. Аппарат оборудован дисплеем PLUS Full HD, камерами 19 и 12 Мп, Snapdragon 845, ОЗУ 6 ГБ, 128 ГБ – размер флеш-памяти. Сила аккумулятора 3240 мАч. Поддержка — Android 8.1. Есть IP68-сертификат.
Sony покажет Xperia XZ3 на IFA 2018.