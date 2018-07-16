Microsoft может использовать Android в смартфонах

По утверждению TeknoBurada, Microsoft, возможно, выпустит серию продуктов на Android. Аппарат Surface Phone, как ожидалось многие годы, не появился. Складной телефон корпорации не имел успеха. На рынке смартфонов у корпорации продвижения не наблюдаются.

Теперь появились слухи о возможном партнерстве корпорации с Google. Предполагается, что Microsoft готовится к реализации проекта с Android. Софтверный гигант остается приверженцем Windows Mobile – данное мобильное ПО до сих пор является самым значимым продуктом разработчика.

В 2014 г. корпорация выпустила смартфон на Windows Mobile Nokia Lumia. Первым обращением Microsoft к сторонней платформе произошло с разработкой Nokia X и XL. Эти аппараты были интересны тем, что были первыми образцами с Android.

Причиной возвращения Microsoft к Android эксперты называют то, что корпорация находится в интенсивном диалоге со своими потребителями, которые вновь ожидают продолжения серии Firmaya Lumia.





Представитель Microsoft сообщил, если серия будет продолжена, то в качестве мобильный платформы будет использована Android.