Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium удивляет ценой

Ресурс TeknoBurada весьма удивился ценой японской новинки – аппарата премиум уровня Xperia XZ2 Premium. Сейчас Sony заметно снизила активность на европейском сегменте.

Японцы не подстраиваются под этот региональный рынок. Хотя лояльных потребителей, которые охотно пользуются смартфонами Xperia там очень много.

Премиум смартфон Xperia XZ2 Premium вызывает большой интерес в ряде стран континента. В США данная модель оценивается в $999, а в Тайване смартфон можно купить за $951. Получается, что японская новинка обойдется дороже, чем топовые iPhone и Galaxy S9 Plus.





Данную модель Sony можно купить в диапазоне цен от $950 до $5699. С таким ценником модель XZ2 Premium не сможет соперничать с китайскими флагманами.

Возможности Xperia XZ2 Premium: 5,8-дюймовый экран – 2160х3840 пикселей, Snapdragon 845, ОЗУ 6 ГБ, Android 8, Dual SIM, 19 Мп камера с Exmor RS, USB Type-C, S-Force Surround, стереодинамик LDAC, дактилоскопический сканер, батарея 3540 мАч и др.