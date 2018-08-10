Смартфоны Huawei начали получать beta Android 9 Pie

Раздача Android 9 Pie дошла до аппаратов Huawei. Разработчик на странице в Weibo написал, что Android P доступен теперь и для Huawei. Все новые модели будут в первую очередь получать программу.

Всего обновлены будут пять новых Huawei. Все устройства являются флагманскими – это телефоны Mate 10 Pro, P20, 10, V10 и P20 Pro. Устройства будут использовать обновленное ПО с интерфейсом EMUI, который также ждет обновление. После появления EMUI 9 многие аппараты компании расширят свой функциональный список.





Huawei также очень скоро расширит модельный ряд для получения Android 9. Пробная ОС позволит разработчикам ПО и аппарата улучшить поддержку смартфонов Huawei.



