В Европе смартфон Xiaomi Mi 8 ожидается в августе

Ожидаемый Android-смартфон Xiaomi Mi 8 должен появиться в Европе через три недели, утверждает ресурс WinFuture. Домашний релиз прототипа прошел с громким успехом — Xiaomi первую поставку Ми 8 реализовала за минуту.

Теперь должен пройти на таком же уровне и европейский релиз. Xiaomi планирует выпустить базовую модель в синем и черном корпусах.





Версия Explorer Edition с RAM 8 Гб с более богатым контентом выходит позднее. Хотя Xiaomi не подтверждает данные о выходе и ценах серии для европейского сегмента. Ожидается, что базовая Ми 8 будет доступна за 365 евро. Первыми владельцами новых смартфонов смогут стать французы, испанцы и итальянцы.