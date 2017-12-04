Samsung опять переносит дату выхода его следующего флагмана Samsung Galaxy S9 на январь, однако его не следует ожидать в первые несколько месяцев нового 2018 года

Из года в год ходят слухи, что предстоящий флагман Samsung Galaxy S может предстать на выставке CES в Лас-Вегасе в январе. До сих пор этого никогда не было по разным причинам.



Во-первых, январь просто не лучшее время, чтобы выпускать смартфон (за исключением, конечно, оригинального iPhone в 2007 году, ИМХО). Также, начало года — неудачное время с точки зрения технологии — в течение последних нескольких лет новый чип Qualcomm выходил только в начале весны. (Мы пока не видели ничего, чтобы предположить, что предстоящий Snapdragon 845 выйдет раньше.) Далее, после выхода, следует также подождать несколько месяцев до реальных поставок товара.

Обычно просто смешно читать сообщения о возможности услышать о Samsung Galaxy S9 в Вегасе в январе, но в этом году слухи имеют больше доверия. В частности, что Galaxy S9 и S9+ впервые появятся на выставке, при этом отдельное мероприятие запланировано на март.





Окончательный срок выпуска Galaxy S9 не может сильно отличаться от предыдущих циклов выпуска — ранней весной для большинства из нас — но есть неоспоримые преимущества для Samsung запустить шумиху немного раньше в году. Период после новогодних праздников, безусловно, не самый лучший месяц продаж для Galaxy телефонов, при избытке Note 8, продажи которого уже начались, информированные покупатели уже предвидят следующее поколение Galaxy S моделей. Более того, сейчас, на фоне успешного запуска iPhone X, импульс идет со стороны Apple.



Выдав раннее (хотя, вероятно, очень отдаленное) представление о Galaxy S9 в январе, Samsung сможет надеяться переманить потенциальных покупателей от своего главного конкурента. Такого рода мини-разоблачение в этот момент снова заставит людей говорить о Samsung с минимальным влиянием на продажи существующих моделей.

Samsung и раньше уличался в праздном анонсировании других событий меньшего масштаба. (Galaxy S8 и Gear S2, как пример).

Как минимум, Samsung уже запустил кампанию, чтобы все узнали, что S9 выйдет в течение нескольких месяцев. На крайний случай, он может себе позволить беспрецедентный шаг, показав силуэт серии S9 и открыв парочку новых функций. Но не ждите ничего впечатляющего. Samsung оставит действительно достойные функции для настоящего показа через пару месяцев. (В конце концов, Samsung не может начать поставки телефонов, пока основные компоненты, как Qualcomm Snapdragon 845, еще не готовы).