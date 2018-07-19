Представлен флагман Huawei Nova 3i за $300

TeknoBurada пишет, что новая модель будет соревноваться с Xiaomi Mi 8 SE. Ещё до выпуска Huawei Nova 3i засветился в соцсетях.

Прототип интересен тем, что обладает четырьмя камерами и чипом Kirin 710. Эти компоненты впервые появятся в смартфонах компании. Huawei создал восьмиядерный аппарат на процессоре мощностью 12 Hм. Поэтому данная модель станет конкурентом Xiaomi Mi 8 SE. Устройства будут бороться за лидерство и по ценовому критерию.





Nova 3i оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, ОЗУ 4 Гб, дактилоскопическим сканером, батареей 3340 мАч, поддерживаются GPU Turbo, Android 8.1 и EMUI 8.

Нова 3i выходит в трех цветах. Предзаказ начинается в августе, цена — $300.