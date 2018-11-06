В Европу приходит смартфон Xiaomi Mi 8 Lite

Эта модель Xiaomi ориентирована на молодое поколение пользователей. Новинка имеет модный вид и привлекательную подсветку. Смартфон выходит во Франции и Украине, новинка ожидается в Турции. Хотя пока производитель не объявил стоимость модели.





К радости поклонников Roland Quandt – гл.редактор ресурса Winfuture обнародовал столь желанный прайс-лист. По его данным, европейские цены на версии Mi 8 Lite выглядят следующим образом:

— Mi 8 Lite с 4GB/64GB — $269

— Mi 8 Lite с 4GB/128GB — $319.

Постоянная динамика цен на смартфоны является причиной существенного спада спроса на премиум-аппараты. Хотя средней сегмент только выиграл от этого. Сейчас продажи среднебюджетных смартфонов быстро растут.

Как правило, инновационные смартфоны быстро морально устаревают, поэтому нет смысла платить за телефон по 1000 долларов. Большинство возвращается на рынок аппаратов среднего уровня. К счастью, китайские производители поднимают функциональные возможности таких аппаратов.





Сегодня появилась новость, что цена на Mi 8 Lite может снизиться до $239. Это первая скидка для телефона, который вышел на продажу только в нескольких странах.

Спецификации Mi 8 Lite: 6,26-дюймовый экран, Snapdragon 660, Android 8, dual SIM, камера 6 и 12 Мп.