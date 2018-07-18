Обновленная прошивка в OnePlus 6 улучшает устройство

XDA Developers отмечает, после загрузки прошивки намного улучшилась работа камеры, стабилизировалось действие Wi-Fi. Ресурс разработчиков также подтвердил, теперь в OnePlus 6 используется Beauty Mode – режим для получения портретных фото.





Объём обновления 5.1.11 составляет 1,8 Гб. В обновлении появились заплатки для обнаруженных уязвимостей в системе безопасности.

Помимо улучшения системы, появились следующие опции:

— функция ожидания (резервная опция активируются вручную);

— вспышка Activating.

Улучшены следующие рабочие функции:

— ясность камеры;

— опция Gaming 4g;

— Bluetooth для соединения смартфона с авто.

Прошивка теперь не имеет проблемы со звуком во время использования микрофона.