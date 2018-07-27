Компании ZTE советуют отказаться от фирменного бренда в США

Власти США отказались от применения санкций против ZTE. Хотя негативная ситуация отразилась на имидже мобильного производителя, теперь китайцам нужно время для возвращения на прежние позиции на американском рынке, заявляет GlobalData

Аналитики рекомендуют производителю провести в США ребрендинг и отказаться от логотипа ZTE в пользу другого бренда.





GlobalData предупреждает, что ZTE должен разделить два бизнеса: телекоммуникационный и потребительский. Также аналитики компании рекомендуют использовать для маркировки китайских смартфонов известный бренд Axon. Какую стратегию предпочтет ZTE, пока не ясно.