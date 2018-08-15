В США ограничили использование смартфонов Huawei и ZTE

Власти всем сотрудникам госучреждений запретили пользоваться аппаратами Huawei и ZTE, которые не отвечают требованиям безопасности.

Госслужащим придется пользоваться другими устройствами, как предписывает Закон о бюджеты на военные цели. Отмечается, что запрет касается аппаратов, которые позволяют просмотр данных в смартфоне разработчиками и используют приложения по маршрутизации. В списке таких смартфонов продукции Huawei и ZTE оказались в первых строчках.





Запрет действует не только на новые смартфоны, а также на эксплуатируемые устройства. Теперь сотрудники должны заменить своим аппараты, если они не соответствуют требованиям закона. Напомним, Конгресс ещё в 2012 г. назвал устройства Huawei и ZTE угрозами безопасности США.