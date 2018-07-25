Продажи BlackBerry Key2 расширяются

«Деловой» смартфон весьма агрессивно представлен в Индии – это первый BlackBerry на платформе Android. Key2 уже используют жители Канады и Великобритании.

Бренд BlackBerry всегда продвигал идею корпоративной жизни, поэтому выход новинки в Индии пришлось сопровождать усиленной рекламой. Не каждый в этой стране может купить телефон за $625.

Пока не ясно, как будет себя чувствовать BlackBerry Key2 на рынке, в котором доминируют аппараты Xiaomi. В отличие Samsung и Apple, разработчик решил рискнуть, выпуская Key2 в Индии.





Характеристики устройства: 4,5-дюймовый дисплей — 1620x1080 пикселей, Snapdragon 660, 6 Гб RAM, 64/128 Гб ROM, клавиатура QWERTY, Android 8.1.