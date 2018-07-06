Смартфон с необычным именем Samsung Galaxy Jean

Samsung выбрала интересное имя для новинки — Galaxy Jean. Аппарат анонсировали в Южной Корее. Внимательно рассмотрев Galaxy Jean, эксперты обнаружили некоторые общие черты устройства с уже известным Galaxy A6 Plus.

Между аппаратами нет вообще никаких различий. В Европе аппарат с ОЗУ 3 Гб подвергли критике. Пользователи также выражали недовольство стоимостью Galaxy A6 Plus, так, в Турции сначала телефон предлагался за 3199 лиры, а затем снизили до 2650 лир.





Опции Galaxy Jean: изогнутый 6 дюймовый экран – 1080х2220 пикселей, Snapdragon 450, Adreno 506, две SIM-ки, Android 8, Experience 9, оптика 16 и 24 Мп, батарея 3500 мАч.