Смартфоны Huawei попали в черный список Google Play

Теперь проигрыватель VLC нельзя загрузить в смартфоны Huawei через Google Play, утверждает WCCFtech. В запретный перечень Huawei включили разработчики VideoLAN.

Данный шаг разработчики объяснили тем, что EMUI не может взаимодействовать с программами, которые используются в фоновом режиме, так, не воспроизводится звук и программа закрывается в аварийном порядке. На эти баги пользователи жаловались давно, сначала разработчики предложили обходные пути, а также призвали Huawei обсудить проблему.





Создатели EMUI не отреагировали на обращение разработчиков, поэтому VideoLAN включила в черный список Huawei. Они закрыли загрузку лишь для новых аппаратов в Google Play. Если приложение в смартфонах ранее было загружено, то можно им пользоваться.