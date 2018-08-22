Лучших тестировщиков собирает OnePlus

Компания заявила, что для постоянной связи нуждается в 100 элитных тестеровщиках. Специалисты должны будут готовы в любое время общаться с разработчиками производителя.





OnePlus создает команду для бета-тестирования своих новейших программ. Условия приёма в команду – кандидат должен быть пользователем продуктов компании и иметь смартфон OnePlus 6.

Разработчик планирует одновременно проводить проверку своих прошивок в трех направлениях: Closed Beta, Open Beta и официальная сборка — МР. Тестировщики будут заниматься проверками продуктов в закрытом потоке — Closed Beta.

Компания заявила, закрытая программа для OnePlus позволяет выслушать отзывы специалистов и пересмотреть свою стратегию для выпуска стабильных программ.