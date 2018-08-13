Apple не избежала блокировку своих iPhone в Индии

Индийский регулятор не изменить своего решения о блокировки айфонов, пишет TeknoBurada. Напомним, TRAI поставил условие Apple, которая должна загрузить в свои продукты антиспамную программу.

Американцы не стали выполнять предписание регулятора. Теперь из-за отсутствия приложения DND 2 в айфонах начнется блокировка всех iPhone в стране.





Для загрузки приложения потребуется открытие некоторых кодов, что компания не может допустить. Apple выступила со встречным предложением – решать совместно с TRAI проблему спама.