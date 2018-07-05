Xiaomi и Huawei объединяют силы

Путь китайских производителей к популярности был не очень простым. Сегодня они достигли небывалых вершин. Раньше они не могли выйти из роли имитаторов. Сейчас уже они добавляют самостоятельно новейшие опции в свои смартфоны.





Теперь китайцы становятся инициаторами оригинальных проектов и авторами разработок. Компании начали огромный проект по глобальному рекламированию своих возможностей, так, Xiaomi и Huawei выпустили совместное видео, в котором демонстрируется достигнутый успех производителей.

Эксперты отметили, что Xiaomi и Huawei бросают вызов сегменту новостной мобильной индустрии. Специалисты заговорили о том, что Huawei и Xiaomi выводят конкуренцию в мобильном сегменте на другой уровень. Ролик просмотрели миллионы пользователей Youtu.