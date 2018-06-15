В Корею возвращается iPhone 3GS через 9 лет

Местный оператор возобновляет релиз «старых» моделей айфона. SK Telink будет продавать ранее неиспользованные iPhone. Предлагаться будут новые модели 3GS в родной упаковке, пишет ETNews.

iPhone 3GS – аппараты Apple выпускались в 2009 г, а через 3 года его сняли со сборки. Тогда этот iPhone позиционировался как самая быстродействующая модель, а «S» в названии аппарата было сокращением от слова «Speed».

Цена от оператора iPhone 3GS составляет $40, сейчас бюджетный айфон с iOS 6 в Сеуле можно купить за $450. На корейском заводе каждую упаковку будут открывать, и проверять рабочее состояние айфонов. После тестирования каждый айфон будет переупакован в коробку с надписью «SK-Seven Mobile Premium».





Потенциальных владельцев производитель предупреждает, что версии 3GS уже не могут поддерживать свежие версии iOS. Apple гарантирует работу базовых функций: звонки, SMS-ки, воспроизведение мелодий. Оператор уверен, что эти модели будут интересны корейским учащимся, которые сконцентрированы на обучении.