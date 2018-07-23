Оригинальная беспроводная зарядка Samsung

В соцсети появилось сообщение о разработке уникального аксессуара для Samsung – это бесконтактное зарядное оборудованием Wireless Charger Duo. Дополнительный элемент комплектации оценивается в $75.

В компании рассказали, что зарядное устройство готовится для Galaxy Note 9 и Galaxy Watch. Хотя возможности устройства намного шире – оно сможет подзарядить сразу 2 смартфона.





Wireless Charger Duo можно использовать для зарядки лишь телефонов, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. В беспроводном Duo есть 2 слота. Ожидается, что устройство будет совместимо с сериями Galaxy и Gear S. Напомним, Apple также анонсировала подобное устройство, которое будет заряжать одновременно 3 аппарата, однако AirPower пока не появился.