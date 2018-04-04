Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Xiaomi
  • 0

    Новое универсальное зарядное устройство Xiaomi стоит менее 8 евро

    Xiaomi презентовала очень полезный прибор — зарядное устройство с поддержкой беспроводной технологии Quick Charge 3.0 и двумя портами USB. Что интересно: одновременно можно подключить два смартфона, при этом оба они будут получать максимальную мощность заряда в 18 Вт, или 36 Вт для одного телефона.

    Ещё более привлекательно выглядит цена новинки — 59 юаней, что примерно соответствует 7,50 евро. Среди других особенностей можно отметить, что все материалы, используемые при изготовлении зарядного устройства, выдерживают нагрев до высоких температур.

    Размеры гаджета весьма скромны: 55х55х28 мм, и он точно не займёт в вашей сумке много места. Зарядное устройство Xiaomi полностью совместимо с американскими стандартами и работает в сетях напряжением от 100 до 240 вольт. Покупателям же из Европы в данный момент нужно отдельно обзавестись адаптером для вилки — в комплекте его нет.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Читайте похожие публикации

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты