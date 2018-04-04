Новое универсальное зарядное устройство Xiaomi стоит менее 8 евро

Xiaomi презентовала очень полезный прибор — зарядное устройство с поддержкой беспроводной технологии Quick Charge 3.0 и двумя портами USB. Что интересно: одновременно можно подключить два смартфона, при этом оба они будут получать максимальную мощность заряда в 18 Вт, или 36 Вт для одного телефона.





Ещё более привлекательно выглядит цена новинки — 59 юаней, что примерно соответствует 7,50 евро. Среди других особенностей можно отметить, что все материалы, используемые при изготовлении зарядного устройства, выдерживают нагрев до высоких температур.





Размеры гаджета весьма скромны: 55х55х28 мм, и он точно не займёт в вашей сумке много места. Зарядное устройство Xiaomi полностью совместимо с американскими стандартами и работает в сетях напряжением от 100 до 240 вольт. Покупателям же из Европы в данный момент нужно отдельно обзавестись адаптером для вилки — в комплекте его нет.