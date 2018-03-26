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Клуб: Samsung
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    Видеоблогер сравнил производительность Galaxy S9+ с процессорами Snapdragon 845 и Exynos 9810

    Samsung Galaxy S9+ получил много хороших отзывов благодаря высокой производительности, отличной камере и великолепному дизайну. Смартфон явно выделяется в лучшую сторону на фоне своих конкурентов.

    Кто не знает: серия Galaxy S9 выпускается в двух вариантах: одна модель работает на Snapdragon 845, а другая на Exynos 9810. Видеоблогер SuperSaf решил сравнить работу обоих чипов, а результаты испытаний выложил на своём канале. Прежде всего, его интересовала производительность, скорость открытия приложений, тесты ресурсоёмких игр и управление оперативной памятью.

    Пользователь взял два телефона с разными процессорами и начал проделывать на них одинаковые операции. Нужно отметить, что Snapdragon 845 сразу вырвался вперёд, но преимущество над Exynos 9810 было ничтожным — какие-то доли секунды. Заметная разница в скорости обнаружилась только при запуске видеоролика на YouTube — здесь технология от Qualcomm показала своё истинное превосходство.

    Как известно, Galaxy S9+ с чипсетом Snapdragon 845 предназначен исключительно для Северной Америки и Китая, а смартфоны с Exynos 9810 реализуются в Европе. Но если вас такая ситуация не устраивает, то в интернете можно свободно заказать разлоченную «американскую» модель.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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