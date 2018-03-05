Nokia 9 со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев выпустят в начале осени

HMD Global презентовала четыре модели Nokia на Mobile World Congress в Барселоне, но инженеры компании продолжают трудиться, и, как утверждает ресурс NokiaPowerUser, в этом году мы увидим Nokia 9.





Флагманский смартфон получит модем Snapdragon X20 LTE, который способен передавать данные на скорости до 1,2 Гбит/с и мощный чипсет Snapdragon 845 с видеоускорителем Adreno 630. Помимо отличной камеры и нового дизайна, телефон будет оснащён встроенным в 5,7-дюймовый OLED-экран сканером отпечатков пальцев.





Nokia 9 может появиться на полках магазинов уже в сентябре этого года, и, как ожидается, смартфон побьёт все рекорды своих предшественников: его цена будет соответствовать стоимости Samsung Galaxy S9+ (не менее 60000 рублей).