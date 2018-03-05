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Клуб: Nokia
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    Nokia 9 со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев выпустят в начале осени

    HMD Global презентовала четыре модели Nokia на Mobile World Congress в Барселоне, но инженеры компании продолжают трудиться, и, как утверждает ресурс NokiaPowerUser, в этом году мы увидим Nokia 9.

    Флагманский смартфон получит модем Snapdragon X20 LTE, который способен передавать данные на скорости до 1,2 Гбит/с и мощный чипсет Snapdragon 845 с видеоускорителем Adreno 630. Помимо отличной камеры и нового дизайна, телефон будет оснащён встроенным в 5,7-дюймовый OLED-экран сканером отпечатков пальцев.

    Nokia 9 может появиться на полках магазинов уже в сентябре этого года, и, как ожидается, смартфон побьёт все рекорды своих предшественников: его цена будет соответствовать стоимости Samsung Galaxy S9+ (не менее 60000 рублей).
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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Комментарии (1):

  • Гостьпозавчера, 05:07 #1

    К сентябрю уже другие флагманы подтянутся - этот потеряется на их фоне.. Вот сейчас бы)

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