Приложение от Microsoft «Кино и ТВ» для iOS и Android

Корпорация не смогла раскрутить свой продукт Windows Mobile. Windows Central сообщил, что Microsoft представит Movies & TV – это мобильное универсальное приложение.

«Кино и ТВ» можно загрузить на iOS- и Android-аппараты. Разработчик ранее начал переносить свои разработки в данном направлении на платформу мобильных устройств. Microsoft подстраивает свои приложения для того, чтобы контент корпорации покупали владельцы iOS- и Android-смартфонов.





У Microsoft работает магазин с огромным выбором фильмов, но пользователи не имели возможности получать там материал, ведь в их смартфонах не было специального приложения для покупки контента, теперь положение изменилось.

Microsoft, как заявляет ресурс, должен скоро присоединиться к проекту «Movies Anywhere». Эта программа позволяет просматривать материалы, которые куплены на разных цифровых площадках.