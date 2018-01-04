Microsoft добавляет режим Mobile View в Office для iOS

Microsoft выпустила предварительный просмотр январского обновления Office для iOS, доведя номер версии до 2,9 (17123100). Включённые приложения — Word, Excel и PowerPoint (OneNote и Outlook находятся в отдельных программах).





В Word появилась новая функция Mobile View, которая автоматически подгонит текст к экрану iPad. Если вы когда-либо использовали приложение на iPad в режиме Split View, вам, вероятно, пришлось корректировать документ под размер дисплея. Это больше не должно быть проблемой.





Теперь можно выделить каждое слово во время чтения документа или настроить интервал текста, ширину столбца и цвет страницы. В PowerPoint вы можете увидеть, что слайды, отредактированные кем-то другим, имеют зелёную подсветку. Это очень полезно при определении того, кто работал над документом.





Наконец, все сборки поддерживают перетаскивание, предполагая, что ваше устройство было обновлено до iOS 11. Теперь вы можете легко добавлять или перемещать контент, либо копировать в другие приложения с помощью этой функции.





Чтобы получить эти сборки на свой телефон, вам необходимо подать заявку на тестирование и загрузить их через TestFlight. Или просто подождать — новые функции должны быть доступны уже в этом месяце.