Смартфон LG G5 получит обновление Android 8

Источник подтвердил обновление LG G5 до восьмого поколения Android, сообщил ресурс Gizchina. Владельцы аппаратов должны быть рады подобному решению разработчика, так как заявление об обновлении для LG G5 является неожиданным.





LG обещала сосредоточиться только на своих продуктах, компания обновляется свой модульный аппарат, который вышел в 2016 г. Хотя выход LG G5 оказался провальным, поэтому инженеры отказались от модульного принципа. После выхода модульного Moto Mods этот смартфон разочаровал пользователей. Последующие аппараты стали выпускаться в привычной конструкции.

Сроки раздачи обновления пока не уточнены, известно, что первыми Android Oreo могут загрузить для своих LG G5 сами корейцы. Затем обновление начнут раздавать для LG V20, а третий участник обновления — LGG G6.