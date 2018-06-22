Вышло обновление для Galaxy Note 8 и Nokia 8

Nokia и Samsung объявили о выходе июньских обновлений для Nokia 8 и Galaxy Note 8, пишет ресурс Teknoburada.

Европейским пользователям Nokia 8 обновление в объёме 83,4 МБ было доступно уже с 8 июня. Google не только убрал обнаруженные баги, также усовершенствовал безопасность аппарата. Пока обновление загружается через меню Nokia 8 в разделе «Настройки».

Проверить поступление июньских обновлений для Galaxy Note 8 можно также в «Настройках», пройдя в категорию «Обновление ПО». Файл загружается вручную.





Google напоминает, раздача обновлений осуществляется поэтапно. В данном ежемесячном обновлении есть актуальные исправления, улучшена стабильность Android, повышена производительность.