Сюрприз гендиректора Xiaomi – упаковка Mi Max 3

Производитель определился с выходом очередного Xiaomi Mi Max. Логично, что первыми обладателями поистине флагманскаго устройства по цене $255 станут китайцы.

Лэй Цзюнь в соцсети показал коробку от продукта. Детали дизайна и технические стороны аппарата стали более ясными, поэтому глава компании решил подогреть выход показом упаковки. Хотя он не поделился, когда произойдет релиз Mi Max 3.





Модель Mi Max 3 уже называют смартфоном «большой экран». Технические черты аппарата: 6.99-дюймовый дисплей- IPS – 2160:1080 пикселей, Snapdragon 636, до 6 ГБ ОЗУ, Android 8 с MIUI 9, батарея 5400 мАч с опцией Quick Charge 3. Если в серии появится устройство с именем Mi Max Pro, то модель получит Snapdragon 710.

Лэй Цзюнь заявил, что фанаты Xiaomi просят быстрее выпустить Mi Max 3 – грядущий планшетофон станет подарком для большинства.