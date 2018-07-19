HTC готовит игровую модель смартфона

В сегменте игровых мобильников отметились Xiaomi, ZTE, Razer. Никто не ожидал, что в эту гонку включится также НТС. MyDrivers пишет, разработчик сейчас подбирает партнера среди авторов популярных игр. Хотя НТС не стал уточнять сроки выпуска игровой модели.

Ресурс отмечает, что HTC является первым производителем Android-телефонов, хотя компания утратила лидерство на рынке. Поднимет ли репутацию производителя Game Phone, остается главным вопросом.





Глава тайваньской HTC Чен Байджин заявил, что компания намерена выпустить игровой телефон совместно с опытным разработчиком игр.

Анонс фирменного Game Phone можно ожидать на Mobile Congress HTC в 2019 г. Предполагается, что в качестве названия модели разработчик рассматривает несколько версий, например, HTC Player.