Каким будет новый смартфон Motorola RAZR?

Под известным брендом не раз выпускались складные телефоны. По информации TeknoBurada, разработчик готов возродить прежний форм-фактор.

Вероятно, 2019 г. будет сезоном складных аппаратов. Даже Samsung сделала заявление, что дизайнеры компании работают в этом направлении.

Новый представитель Motorola RAZR, возможно, станет обновленной «раскладушкой». Последний складной RAZR V3 от культового бренда был выпущен в 2004 г.





В сеть утекла документация Motorola для получения патента на новый прототип. Изучив все бумаги, эксперты говорят, что разработчики бренда работают над гибким телефоном.